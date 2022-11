IPL 2023 के लिए KKR को झटका दे गया ये दिग्गज तेज गेंदबाज, खुद को कर दिया अगले सीजन से बाहर

Cricket

oi-Antriksh Singh

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस ने फैसला किया है कि वे इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलेंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने फैसले के लिए बारे में ट्विटर पर जानकारी दी और बताया कि वे आईपीएल 2023 सीजन से बाहर हैं। कमिंस ने इसके पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट का कारण बताया क्योंकि वे इसी में बिजी रहेंगे। कमिंस को हम कोलकाता नाइटराडर्स द्वारा रिकॉर्ड तोड़ कीमत में खरीदे जाने के लिए जानते हैं। हालांकि पिछले सीजन में वे कम कीमत में फिर से रिटेन किए गए थे।

कमिंस ने केकेआर को थैंक्स कहा है कि फ्रेंचाइजी ने इस फैसले का समझा। कमिंस की यह घोषणा 15 नवंबर को आई है जो आईपीएल की 10 टीमों के खिलाड़ियों के रिटेन और रिलीज करने की अंतिम तारीख है।

कमिंस ने ट्विटर पर बात करते हुए कहा है, मैंने अगले साल आईपीएल मिस करने का मुश्किल फैसला किया है। अगले 12 महीनों के लिए टेस्ट और वनडे मैच बचे है, तो एशेज सीरीज और वर्ल्ड कप से पहले कुछ आराम मिल जाएगा।

भारत के अक्टूबर/दिसंबर में 50 ओवर के विश्व कप की मेजबानी करने से पहले ऑस्ट्रेलिया का एशेज दौरा जून, 2023 में शुरू होगा।

उन्होंने आगे कहा, केकेआर का धन्यवाद है जो उन्होंने इसको समझा। इस टीम में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है जल्द से जल्द में वहां वापसी करूंगा।

Thanks so much to @KKRiders for their understanding. Such a terrific team of players and staff and I hope I can get back there ASAP 💜💜