अपने फ्रंटफुट के चलते फॉर्म में 'बैकफुट' पर जा रहे हैं कोहली, मांजरेकर ने दी आदत सुधारने की नसीहत

नई दिल्ली, 28 मई: भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर का मानना है कि विराट कोहली अपनी तकनीक में जरूरी बदलाव नहीं कर सके जिसके चलते उसको आईपीएल में इतना संघर्ष करना पड़ा कि वे अंत तक फॉर्म ही नहीं ढूंढ पाए। 33 साल के कोहली की वजह से फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। ओपनिंग कभी बेहतर नहीं हो पाई और मीडिल ऑर्डर दबाव में रहा। कोहली ने पूरी प्रतियोगिता में एक दो पारी ही अच्छी खेली और उस समय उनकी टीम को जीत मिली।

16 मैचों में, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 22.73 की औसत से 341 रन बनाए और दो अर्धशतकों के साथ 115.98 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उन्होंने टी20 लीग में अपने संघर्ष का चरम दिखाते हुए तीन गोल्डन डक भी हासिल किए।

वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी 73 रन की मैन ऑफ द मैच पारी को छोड़कर, कोहली महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में नाकाम रहे। अपनी आंखें जमाने के के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाने के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ऊपर से बहुत धीमी बैटिंग ने उनका आत्मविश्वास और ज्यादा हिला दिया।

मांजरेकर ने कोहली से फ्रंट फुट पर आने की अपनी नेचुलर आदत को कम करने के लिए कहा। मांजरेकर ने इसका बताया कि कैसे कोहली शुक्रवार 27 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ क्वालीफायर 2 में आउट हुए।

मांजरेकर ने कहा, "विराट फ्रंट फुट पर रहना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उनको मदद मिल पा रही है या नहीं। ठीक है मानसिक तौर पर मजबूती से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन तकनीकी मुद्दों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अहम गेम था ..शॉर्ट ऑफ लेंथ तक उछलती गेंद पर फ्रंट फुट ने उन्हें फिर से अपना विकेट गंवाना पड़ा।"

