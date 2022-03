'लखनऊ की कप्तानी से नहीं मिलेगी भारतीय टीम की कमान', IPL 2022 से पहले गंभीर ने दी राहुल को चेतावनी

Cricket

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में 8 के बजाय 10 टीमें भिड़ती नजर आयेंगी, जिसके चलते इस बार फैन्स को दो नयी टीमों का रोमांच पहली बार देखने को मिलेगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के साथ ही इस सीजन केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपरजाएंटस भी पहली बार आईपीएल में खेलती नजर आयेगी। फैन्स की नजर इस सीजन खेलने वाली दो नयी टीमों के प्रदर्शन के साथ ही दोनों खिलाड़ियों पर भी रहेगी, जहां पर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में वापसी करने की कोशिश करते नजर आयेंगे तो वहीं पर केएल राहुल अपनी कप्तानी की काबिलियत साबित कर भविष्य के भारतीय कप्तान की दावेदारी को मजबूत करेंगे।

हालांकि आईपीएल के 15वें सीजन के आगाज से पहले लखनऊ सुपर जाएंटस के मेंटॉर गौतम गंभीर ने कप्तान केएल राहुल को चेतावनी जारी की है। गौतम गंभीर ने केएल राहुल की कप्तानी पर बात करते हुए साफ किया है कि आईपीएल में कप्तानी का मतलब यह नहीं है कि उन्हें भारतीय टीम की कमान अपने आप ही मिल जायेगी।

