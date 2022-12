'क्वीन ऑफ क्रिकेट स्मृति मंधाना किसी सुपरवुमन से कम नहीं', ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोक भारत ने रचा इतिहास

India Women vs Australia Women, 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने 11 दिसंबर यानी रविवार रात को एक यादगार जीत हासिल की। इस जीत में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का अहम योगदान रहा।

Cricket

oi-Amit Kumar

India Women vs Australia Women, 2nd T20: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम में रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने दमदार जीत हासिल की। सुपरओवर तक पहुंचे इस रोमांचक मुकाबले को भारत ने अपने नाम किया। पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जीत दर्ज कर भारत ने सीरीज में बराबरी कर ली है। दोनों ही टीमों के बीच खेला गया सीरीज का दूसरा मुकाबला यादगार रहा।

Ind W vs Aus W: रोमांचक सुपर ओवर में भारत को मिली जीत, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में की दमदार वापसी

मंधाना ने किया बल्ले से कमाल

भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल की पारी खेली। मंधाना ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 गेंद पर 79 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को जीत के दहलीज तक पहुंचाया। इसके अलावा मंधाना ने सुपर ओवर में 3 गेंद में नाबाद 13 रन बनाए। सुपर ओवर में टीम इंडिया ने 4 रन से जीत हासिल की। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 16 रन ही बना सकी।

What a match it was! 🔥

Heartiest congratulations to the entire team 🥳

Super proud of you @mandhana_smriti & @13richaghosh. You totally nailed it ❤️#INDvsAUS #TeamIndia #SuperOver pic.twitter.com/VDxsXnSfri — Jhulan Goswami (@JhulanG10) December 11, 2022

भारतीय दिग्गजों ने जीत पर जाहिर की खुशी

भारतीय महिला क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी झूलन गोस्वामी, मिताली राज के अलावा दिनेश कार्तिक, इरफान पठान और मुनाफ पटेल ने भारत की शानदार जीत पर खुशी जाहिर की। वहीं क्रिकेट फैंस भी मंधाना की पारी को क्वीन ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं। इसके अलावा एक फैन अपने बैनर पर लिखा कि जब हमारे पास स्मृति मंधाना है तो फिर हमें सुपरवुमन की क्या जरूरत।

What a great advertisement for the game of cricket! @mandhana_smriti was brilliant with the bat and @13richaghosh finished off the innings in style while @OfficialDevika held her nerve to level the scores. India’s first super over ended up in a super thriller! Well done girls. pic.twitter.com/hDW9ihkQ8Z — Mithali Raj (@M_Raj03) December 11, 2022

This is the victory to remember @BCCIWomen #INDvAUS — Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 11, 2022

भारत ने ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 187 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी इतने रन ही बनाए थे। जिसके बाद सुपर ओवर खेला गया और इसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल कर ली। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम अंतरराष्ट्रीय टी20 में लगातार 16 मैचों में जीत हासिल की थी। लेकिन भारत ने रविवार रात उनके विजयरथ को रोकने का कारनामा किया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary India Women vs Australia Wome smriti mandhana shine with bat india win check reaction

Story first published: Monday, December 12, 2022, 8:25 [IST]