बारिश के चलते 35 ओवर का हुआ मैच, वेस्टइंडीज को मिला 257 रनों का टारगेट

त्रिनिदाद, 28 जुलाई: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला बारिश ने काफी प्रभावित किया जहां भारत ने भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 36 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। इसके बाद बारिश के चलते भारतीय पारी यहीं पर समाप्त हो गई और वेस्टइंडीज को 35 ओवर में 257 रनों का टारगेट बनाने के लिए मिला है। भारत की ओर से गिल 98 रनों पर नाबाद रहे और बारिश ने उनसे पहले शतक का मौका छीन लिया।

भारतीय पारी को दो बार पारी के चलते रोकना पड़ा। पहली बार भारत का स्कोर एक विकेट पर 115 रन था तो दूसरी बार 36 ओवर का खेल हो चुका था जिसके बाद इनिंग को वहीं पर समाप्त करना पड़ा। डकवर्थ लुईस के चलते वेस्टइंडीज को जीत के लिए रिवाइज स्कोर मिला।

इससे पहले धवन व गिल की जोड़ी ने एक बार फिर से टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दी और इस शतकीय साझेदारी में शुबमन गिल बेहतरीन थे। दोनों खिलाड़ियों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। धवन थोड़े धीमे थे लेकिन जैसे ही शॉट खेलने गए तो पूरन के हाथों कैच आउट हो गए। इससे पहले उन्होंने जमीनी प्रहार करते हुए सात चौके निकाले थे। धवन ने 74 गेंदों पर 58 रन बनाए।

इसके बाद बारिश ने मैच को बहुत प्रभावित किया जिसके चलते यह मुकाबला 40 ओवर ही चला। इसके बाद हमको शुबमन गिल और श्रेयस अय्यर के बल्ले से रनों की बारिश देखने को मिली। दोनों ने तेज 86 रन साझेदारी में बनाए।

अय्यर 34 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने चार चौके व एक छक्का लगाया। कुल मिलाकर ये पिच बैटिंग के लिए ठीक लगी लेकिन सूर्यकुमार यादव लगातार तीसरी बार फ्लॉप होकर चलते बने। उन्होंने केवल आठ ही रन बनाए।

इसी बीच बारिश फिर से शुरू हो गई और खेल रुक गया। तब तक भारत ने 36 ओवर में 225 रन बना लिए थे। गिल के चेहरे पर हताशा देखी जा सकती थी क्योंकि वे 98 गेंदों पर इतने ही रन बनाकर खेल रहे थे और अपने पहले इंटरनेशनल शतक की ओर देख रहे थे। दूसरे छोर पर संजू सैमसन सात रन बनाकर नाबाद थे।

सीरीज में भारत क्लीन स्वीप की ओर देख रहा है क्योंकि उसने सीरीज के शुरुआती दो मैचों में 2-0 से बढ़त हासिल की है।

English summary

India vs West Indies third ODI is affected by rain. India makes 225 runs for 3 wickets in 36 overs till rain stops play. Shubman Gill misses his first ODI ton just by two runs, unlucky him.