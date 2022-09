'बस IPL में चलता है केएल का बल्ला, पंत से कराओ ओपनिंग', राहुल के फ्लॉप शो पर फूटा फैंस का गुस्सा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 25 सितंबर। केएल राहुल एक बार फिर अपने बल्ले से नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में जब टीम को सबसे अधिक उनकी जरूरत थी, ऐसे समय में वह पहले ही ओवर में गलत शॉट मार बैठे। केएल राहुल डेनियल सैम्स की गेंद पर महज एक रन बनाकर मैथ्यू हेड को अपना कैच थमा बैठे। 1 रन बनाने के लिए केएल राहुल ने 4 गेंदों का सामना किया।

IND vs AUS: भारत को जीतने के लिए फाइनल मैच में 187 रन का टारगेट, ग्रीन और डेविड ने जड़ा अर्धशतक

केएल राहुल पर फूटा फैंस का गुस्सा

इतने अहम मुकाबले में गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाकर आउट होने वाले केएल राहुल पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार केएल राहुल की बल्लेबाजी को लेकर ट्वीट किए जा रहे हैं। कुछ फैन केएल राहुल को लेकर लिख रहे हैं कि वह बस आईपीएल के बल्लेबाज हैं। भारत को केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत से ओपनिंग करानी चाहिए।

Kl rahul should be dropped Rishabh pant should open#INDvAUS — keyur india (@BB15_fanclub) September 25, 2022

मोहाली में केएल राहुल ने बनाया था ये रिकॉर्ड

केएल राहुल ने मोहाली में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। राहुल ने अपने टी-20 करियर के 58वीं पारी में दो हजार रन पूरे किए थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केएल राहुल तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के बाबर आजम 52 और विराट कोहली 56 पारियों में यह कारनामा कर चुके हैं।

KL Rahul back to his full time job after getting out pic.twitter.com/jFaaN2Y2Oi — Chanqo (@ChanqoOfficial) September 25, 2022

KL Rahul is a waste drop him from the squad for T20WC — Bharat Molker (@BMolker) September 25, 2022

The only way we can see @klrahul play is by arranging an orange cap in every series he play’s. #IndvsAus — Kiran (@kiraNTRfan) September 25, 2022

Kl Rahul in Big matches

0 (1) Qualifier 1 RCB vs GL

9 (11) in 2016 IPL final

1 (7) in 2019 wc semifinal

3 (8) vs Pak in t20wc

78 (60) in eliminator 2022 IPL(statpadding innings the reason lsg lost)

0 (1) vs pak in Asia cup

1(4) vs Aus(Today) in series decider

Your favourite sir — Sumanta Mondal (@sm1148521) September 25, 2022

भारत को जीत के लिए 187 रनों की जरूरत

बता दें कि फाइनल मुकाबले में भारत को जीत के लिए 187 रन बनाने होंगे। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए। भारत के खिलाफ कैमरून ग्रीन का बल्ला जमकर चला। कैमरून ग्रीन ने पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण शुरू कर दिया, यही वजह है कि वह महज 19 गेंदों में अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा। टिम डेविड ने भी 27 गेंद में 54 रन बनाने का काम किया। जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 186 रन बनाए।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary India vs Australia 3rd T20 KL Rahul flop show continues fans gave angry reaction

Story first published: Sunday, September 25, 2022, 21:45 [IST]