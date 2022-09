IND vs AUS: 'करो या मरो' मुकाबले में बुमराह और पंत की वापसी, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए लगाएंगे दम

Cricket

नई दिल्ली, 23 सितंबर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टी-20 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 8 ओवर के इस मुकाबले में भारत ने चार गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया है। भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव को आज प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इन दोनों की जगह टीम में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है।

रोहित शर्मा के पास गप्टिल को पछाड़ने का मौका

रोहित शर्मा को मार्टिन गप्टिल से आगे निकलने के लिए सिर्फ एक छक्के की जरूरत है। एक छक्का लगाते ही रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस फॉर्मेट में अभी रोहित और गप्टिल के नाम 172-172 छक्के दर्ज हैं। वहीं विराट कोहली टी-20 में अपने 50 कैच पूरे करने से सिर्फ तीन कैच दूर हैं। दूसरे टी-20 वह यह कारनामा कर सकते हैं।



