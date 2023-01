Suryakumar Yadav: 'कोई शब्द नहीं ...' सुनते ही सूर्या ने पत्नी को कहा- I Love You, वायरल हुई रोमांटिक पोस्ट

सूर्यकुमार यादव की पत्नी देविशा का जन्म मुंबई में 1993 में हुआ था। सूर्या और उनकी मुलाकात एक कॉलेज प्रोग्राम में हुई थी।

Suryakumar Yadav Wife Devisha Shetty: 'ये वाकई में दूसरे ग्रह का जीव है... ' श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में अपना दूसरा सबसे तेज टी20 सैकड़ा जड़ने वाले सूर्यकमार यादव के बारे में पूरी दुनिया यही बात कर रही है। सूर्यकुमार यादव का बल्ला इस वक्त आग उगल रहा है, उनके खेल के मुरीद दिग्गज भी हो गए हैं तो सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, सच कहा जाए तो टी2o के इस नायब हीरो ने अपने खेल से क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेंट को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना दिया है।

देविशा ने सूर्य के मैच में शॉट लगाते हुए तस्वीरें शेयर की है और कैप्शन लिखा है कि , 'कोई शब्द नहीं है, बस तुम पर गर्व है मेरे प्यार, इसे जारी रखें' , जिसके बाद सूर्यकुमार ने उन्हें I Love You कहकर अपना रिप्लाई दिया है। देविशा और सूर्या की ये पोस्ट इस वक्त वायरल हो रही है और लोग दोनों को जमकर दुआएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने दोनों को Made for Each Other कहा है तो किसी ने दोनों को परफेक्ट कपल बोला है।

English summary

Team India star Suryakumar Yadav produced a stunning performance in the 3rd T20I match against Sri Lanka, scoring an unbeaten 112 off just 51 deliveries. 'Suryakumar Yadav No words…' said Wife Devisha Shetty after his centuray than Criceter replied- I love you.