उप-कप्तान हार्दिक ने कोहली को जिस तरह पीछे भेजा, विराट को भी जैसे पता चला, वक्त कितना आगे बढ़ गया

हार्दिक पांड्या ने सीनियरों की गैरमौजूदगी में कप्तानी भी की है तो दूसरी ओर विराट कोहली केवल एक खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे हैं। पहले वनडे के 43वें ओवर में ऐसा वाकया हुआ कि विराट को जैसे इस बात का अहसास हो गया।

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में हुए पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका को आसानी से 67 रनों से मात दे दी है। इस मुकाबले में रोहित शर्मा और शुबमन गिल की अच्छी अर्धशतकीय पारियों के बाद विराट कोहली ने अपने वनडे करियर की 45वीं सेंचुरी भी ठोक दी जिसके चलते टीम इंडिया ने 50 ओवर में 373 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में श्रीलंका की टीम को 306 रनों पर ही समय पर ही सीमित कर दिया।

IND vs SL: Hardik Pandya sent virat Kohli back in a way the former captain came to know, how much time has moved on- Watch video