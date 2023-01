Ind vs SL: छोटी पारी, बड़ा धमाका...राहुल त्रिपाठी ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, फैंस ने ठोका सलाम

Ind vs SL: छोटी पारी, बड़ा धमाका...राहुल त्रिपाठी ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, फैंस ने ठोका सलाम

Ind vs SL 3rd T20 (भारत बनाम श्रीलंका) update in Hindi: श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में राहुल त्रिपाठी ने कमाल की पारी खेली। अपनी छोटी सी पारी से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया।

Ind vs SL 3rd T20 (भारत बनाम श्रीलंका) update in Hindi: सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पर श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में ईसान किशन का विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए राहुल त्रिपाठी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का मन मोह लिया। अपनी छोटी सी पारी में उन्होंने कई कमाल के शॉट्स लगाए।

राहुल त्रिपाठी ने जड़े ताबड़तोड़ 35 रन

राहुल त्रिपाठी को हार्दिक पंड्या की कप्तानी में डेब्यू करने का मौका मिला। पहले मैच में वह जल्दी आउट हो गए। लेकिन अपने करियर के दूसरे टी-20 मैच में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की। राहुल त्रिपाठी ने 16 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर मनमाने अंदाज में शॉट्स लगाने का काम किया। सोशल मीडिया पर राहुल की बल्लेबाजी की फैंस तारीफ कर रहे हैं।

Rahul Tripathi's batting is always like a breath of fresh air. Nonchalant to the core, intentful at its most. More of him in India blues, please! His medium pace bowling is another tempter too. Throwback to the Raina, Yuvraj times... #INDvSL https://t.co/ZqDrx84ds5 — S. Sudarshanan (@Sudarshanan7) January 7, 2023

लगातार दो छक्के लगाने के बाद आउट

चमिका करुणारत्ने के ओवर की लगातार दो गेंदों पर छक्का लगाने के बाद त्रिपाठी कैच आउट हो गए।करुणारत्ने की गेंद पर शॉर्ट थर्डमैन पर मधुशंका ने उनका कैच लपका. त्रिपाठी ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से खेलने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान वह कैच आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद त्रिपाठी ने टीम को संभालने का काम किया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच से पहले राहुल को डेब्यू कैप सौंपी गई थी।

Constantly moving and restless at crease. Rahul Tripathi is similar to Steve Smith. #INDvSL #Rajkot — Vijay (@VijayIvaturi) January 7, 2023

As I said earlier,@rahultripathi must play T -20 regularly.He might not perform in all the matches but whenever he will play more than 30 deliveries then India will end up scoring big.

Pant,Shaw,Tripathi,SKY,Samson, Hardik,Jadeja batting order looks scary.#INDvSL #rahultripathi https://t.co/2FWN843zW4 — Suman Saurabh (@iamsumansaurabh) January 7, 2023

Ishan Kishan We need none of these players in Test cricket right now so they can just be limited overs specialists,have a balanced workload concentrating on white ball cricket for us.#INDvSL — Kishore (@kishoreofficial) January 7, 2023

I missed his batting cz i was driving but I'm sure he has played the ball not the bowler.

That's what intent means.

Warra Player.

Rahul Tripathi 🙏🙇‍♂️#INDvSL — Utsavvv (@Utsvv_) January 7, 2023

जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या (कप्तान), दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल।

श्रीलंका- पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका,अविष्का फर्नांडो, दासुन शनाका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, महेश थिक्षणा, कसुन रजिता, दिलशान मदुशंका।

