'मैं रोहित शर्मा के सम्मान में अपनी टोपी उतारता हूं,' रन आउट मामले में रोहित का मुरीद हुआ यह खिलाड़ी

रोहित शर्मा ने शनाका को रन आउट करने से रोकते हुए शमी से अपील वापस लेने के लिए कहा था, उनके इस रवैये की जमकर तारीफ हुई है।

IND vs SL 1st ODI: श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी एकदिवसीय मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा का बल्ला चला था। फैन्स को उनकी यह पारी काफी पसंद आई। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में तेज अर्धशतक के बाद वह बाहर हो गए थे और आते ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी धुआंधार बैटिंग की। रोहित शर्मा ने बैटिंग के अलावा भी एक और खास काम किया था जिसकी तारीफ हो रही है। उन्होंने मेहमान टीम के कप्तान दसुन शनाका को नॉन स्ट्राइक छोर पर रन आउट करने की अपील वापस ली थी। रोहित शर्मा के इस निर्णय को लेकर श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने दिल जीतने वाला बयान दिया और रोहित की जमकर तारीफ की।

The real winner was the sportsmanship of Rohit Sharma for refusing to take the run out. I doff my cap to you ! https://t.co/KhMV5n50Ob