'टीम को डूबने से बचाना है तो पांड्या को हटाओ,' भारत की हार के बाद ट्विटर पर भड़के फैन्स

भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में काफी फ्लॉप रही, टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी एक के बाद एक आउट होते चले गए।

IND vs NZ 1st T20: न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज में हार के बाद टी20 सीरीज में बेहतरीन शुरुआत की है। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में 21 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ कीवी टीम ने सीरीज में भी 1-0 से बढ़त बना ली। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट पर 176 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलते हुए टीम इंडिया इस स्कोर को हासिल करने में नाकाम रही और 9 विकेट पर 155 रन बना पाई। टीम इंडिया की पराजय के बाद फैन्स भड़क गए।

IND vs NZ: भारत की हार का सबसे बड़ा कारण बना अर्शदीप सिंह का आखिरी ओवर! लुटा दिए थे 27 रन

गेंदबाजी के दौरान भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा। टीम इंडिया के लिए अंतिम ओवर डालते हुए अर्शदीप सिंह ने 27 रन खर्च किये। टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण यही ओवर था। अर्शदीप के उस ओवर में आए रनों के बाद कीवी टीम का स्कोर चुनौतीपूर्ण स्थिति तक पहुँच गया। इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए।

All Cricket Fans To Hardik Pandaya Remove From This Temporary Captaincy #INDvsNZ #HardikPandya pic.twitter.com/XCUb9jG6Ac — $hubham⁴⁵ 🇮🇳 (@DankShubham) January 27, 2023

33 runs in 3 overs with no wickets.

21 runs in 20 balls in a chasing. Captain of a losing side

Still your door opens to discuss about your performance #HardikPandya @bcci — Henry Joseph V (@henryjose02) January 27, 2023

भारतीय टीम के बल्लेबाज कीवी टीम के स्पिनरों के खिलाफ नहीं टिके। पावरप्ले के दौरान टीम इंडिया ने तीन विकेट गंवाए। 15 रनों के कुल स्कोर पर भारत के टॉप क्रम के 3 बल्लेबाज आउट होकर चलते बने। इसके बाद कीवी टीम ने लगातार पकड़ बनाई। सूर्यकुमार यादव ने 47 और वॉशिंगटन सुंदर ने 50 रनों की पारी खेली। अन्य सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी।

भारत की हार के बाद फैन्स ने ट्विटर पर जमकर गुस्सा निकाला। कुछ लोगों ने हार्दिक पांड्या को ओवरकॉन्फिडेंस वाला कप्तान कहा। कई लोगों ने बल्लेबाजों को कोसा। कुछ फैन्स ऐसे भी थे जिन्होंने अर्शदीप सिंह के उस अंतिम ओवर को याद किया जिसमें 27 रन आए थे। ट्विटर पर टीम इंडिया की हार और पांड्या की कप्तानी को लेकर कई बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली।

