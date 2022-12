12 साल बाद टीम में आकर टूटा जयदेव उनादकट का सपना, बड़ी वजह से बांग्लादेश नहीं गए, पहले टेस्ट से बाहर

जयदेव उनादकट को बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। अहम वजह से वह अब पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे।

Jaydev Unadkat Visa Issue for Bangladesh Test Series: जयदेव उनादकट को 12 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया है। टीम में शामिल करने की घोषणा के बाद जयदेव उनादकट की ख़ुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन अब उनके लिए एक निराश करने वाली खबर आ रही है। सौराष्ट्र से आने वाला यह गेंदबाज अभी तक भारत से बाहर नहीं निकल पाया है। चटगांव में बुधवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में शायद वह नहीं खेल पाएंगे। जयदेव उनादकट बांग्लादेश नहीं पहुंचे हैं।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार जयदेव उनादकट का वीजा नहीं हो पाया है और बीसीसीआई का लोजिस्टिक विभाग इस पर काम कर रहा है। यह भी सामने आ रहा है कि अभी तक वह राजकोट में अपने घर पर ही हैं। हालांकि मैच की अंतिम इलेवन को लेकर कोई निर्णय फ़िलहाल नहीं हुआ है लेकिन जयदेव उनादकट की अनुपस्थिति में किसी अन्य खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। अनुभव को देखते हुए नवदीप सैनी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव को भी एक दावेदार माना जा सकता है। बाकी चीजें टॉस के समय ही सामने आ पाएंगी।

Unadkat is yet to receive the Visa paper so he is not available for the first Test. (Source - Cricbuzz)