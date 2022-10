रोबोट बन गये हैं बैटर और फास्ट बॉलर ‘बेचारा’ ! डेथ ओवरों में अब सबकी पिटाई

Cricket

lekhaka-Ashok kumar sharma

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: टी-20 क्रिकेट में एक बड़ी क्रांति आ चुकी है। अब बल्लेबाज रोबोट बन गये हैं। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि आइसीसी के नियम लगातार बल्लेबाजों के पक्ष में बन रहे हैं। दूसरा, बल्लेबाज खुद ऐसे नये नये-शॉट्स इजाद कर रहे हैं जिनका गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ गेंदबाज इंसान के इंसान रह गये। नियमों की आड़ में उनके कौशल को छीना जाता रहा। उनके लिए मौके लगातार कम होते जा रहे हैं। क्रिकेट का बाजार भी गेंदबाजों के खिलाफ है। ऐसे में अब भला इंसान (बॉलर) रोबोट का मुकाबला कैसे कर सकता है। जाहिर है गेंदबाजों की धुलाई-कुटाई होनी ही है। आज दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बात केवल हर्षल पटेल, भुवनेश्वर की नहीं है। जोश हेजलहुड, पैट कमिंस, कैगिसो रबाडा, एनरिच नोर्जे, नशीम शाह, हारिस रउफ जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज भी लुटे-पिटे मुसाफिर की तरह दुर्गति झेल रहे हैं।

English summary

ICC rules are constantly being made in favor of batsmen batsmen have become robots bowlers do not have much option