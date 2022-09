रन आउट विवाद पर अब इंग्लैंड की कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सरेआम झूठ बोल रही हैं दीप्ति शर्मा

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 26 सितंबर। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में चार्ली डीन को दीप्ति शर्मा ने रन आउट किया था। चार्ली डीन को आउट करने के कारण ही भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को जीतने में सफल हो सकी। दीप्ति शर्मा के आउट किए जाने के तरीके पर पिछले कुछ समय से चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले पर दीप्ति शर्मा ने कहा कि चार्ली डीन बार-बार क्रीज छोड़ रही थी, जिसके बाद उन्हें वॉर्निंग दी गई।

साल 2022 में हर्षल ने लुटाए सबसे ज्यादा छक्के, फिर भी हैं टीम के स्पेशल खिलाड़ी, आकाश चोपड़ा ने बताई वजह

इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने कही यह बात

दीप्ति शर्मा के डीन को रन आउट किए जाने के तरीके पर विवाद अभी थमा नहीं है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हीथर नाइट ने ईएसपीएन में छपी दीप्ति के बयान को टैग करते हुए इसे झूठ बताया। उन्होंने इस पोस्ट को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा कि दीप्ति झूठ बोल रही हैं, उन्होंने रन आउट करने से पहले चार्ली डीन को चेतावनी नहीं दी थी।

1/2 The game is over, Charlie was dismissed legitimately. India were deserved winners of the match and the series. But no warnings were given. They don’t need to be given, so it hasn’t made the dismissal any less legitimate… https://t.co/TOTdJ3HgJe