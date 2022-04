'10 साल पहले नजर रखने के लिये भारत गई थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बीवीयां', पूर्व PCB चेयरमैन का बड़ा खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जाका अशरफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार खेली द्विपक्षीय सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा किया है। 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेली गई द्विपक्षीय सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बीवियां भी साथ में आयी थी। हालांकि पीसीबी के पूर्व चेयरमैन ने खुलासा किया कि दिसंबर से जनवरी के बीच भारत में किये गये दौरे पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बीवियां नजर रखने के लिये गई थी।

पीसीबी के पूर्व चेयरमैन अशरफ ने खुलासा किया है कि उस वक्त हम नहीं चाहते थे कि हमारे क्रिकेटर्स के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जिसके चलते हमने उनके साथ दौरे पर पत्नियों को भी भेजने का फैसला किया ताकि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर नजर रख सकें।

English summary

Former PCB chairman Zaka Ashraf make huge claim in revelation says in 2012 Wives of Pakistan cricketers were sent India to keep an eye on players