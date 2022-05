'वो जब आउट होता बस गालियां देते हुए जाता', पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने गावस्कर को लेकर किया बड़ा खुलासा

Cricket

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। टेस्ट क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही साल 2008 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है, लेकिन इससे पहले कई ऐसी यादगार कहानियां हैं जो फैन्स को यादों के गलियारों में ले जाकर भावुक कर देती है। इस दौरान कई ऐसे किस्से रहे हैं जो दोनों देशों के खिलाड़ियों की यादों में अच्छी और बुरी यादों के तौर पर जेहन में शामिल हैं, लेकिन दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने हमेशा ही एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी की बात करें तो जब भी यह टीमें मैदान पर एक दूसरे के सामने होती हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है और न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी प्रतिद्वंदिता नजर आती है।

हालांकि दोनों देशों के खिलाड़ियों ने यह हमेशा जताया है कि मैदान पर प्रतिद्वंदिता अलग बात है लेकिन एक-दूसरे के साथ दोस्ती और खेल की भावना हमेशा बरकरार रहती है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद का नाम भी भी उन खिलाड़ियों में शुमार है जिन्होंने हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की जमकर तारीफ की है।

Former Pakistan Skipper Javed miandad on Sunil Gavaskar Says he always used to curse after getting out