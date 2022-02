ईशान किशन के साथ दिनेश चांडीमल को भी ले जाया गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने दी दोनों पर अपडेट

Cricket

धर्मशाला, 27 फरवरी: भारत और श्रीलंका के बीच हुआ दूसरा T20 मुकाबला खिलाड़ियों की चोटों के लिए भी चर्चाओं में आ गया है। इस मैच में भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन को सिर में गेंद लगी थी और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईशान को कांगड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहा था।

अब ईशान किशन के अलावा श्रीलंकाई बल्लेबाज दिनेश चंडीमल को भी चोट लगी है और उनको भी इसी अस्पताल में ले जाया गया है। ईशान किशन के सिर में चोट लगी थी लेकिन चंडीमल के अंगूठे में चोट लग गई है जो उनको फिल्डिंग करने के दौरान लगी। अस्पताल के डॉक्टर शुभमन गिल ने ईशान किशन का भी हेल्थ अपडेट दिया है।

ANI से बात करते हुए डॉक्टर ने जानकारी दी कि भारतीय खिलाड़ी को अस्पताल लाया गया है और उसके सिर में चोट लगी है। बताया गया है कि ईशान किशन का सीटी स्कैन कराया गया है और वह डॉक्टरों की निगरानी में है जबकि श्रीलंका का एक खिलाड़ी भी हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर इस दौरान हर चीज की जांच कर रहे हैं।

बता दें धर्मशाला में खेले गए दूसरे टी20 में ईशान के सिर पर लाहिर कुमार की 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर लग गई थी जिसके बाद उस जमीन पर बैठ गए थे। हालांकि जब फिजियोथैरेपिस्ट में ईशान की जांच की तो उनको ठीक पाया गया और वे बैटिंग के लिए उपलब्ध रहे, लेकिन 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसी बीच भारत ने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली है और तीन मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर चुके हैं।

