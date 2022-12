David Warner ने दोहरा शतक जड़ रचा इतिहास, दर्द में भी करते रहे बल्लेबाजी, फैंस ने ठोका सलाम

Australia vs South Africa, 2nd Test: डेविड वॉर्नर ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से एक बार फिर खुद की काबिलियत को साबित किया है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार रन बना रहे हैं।

Australia vs South Africa, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेविड वॉर्नर ने कमाल की बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। डेविड वॉर्नर ने दोहरा शतक जड़ दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोहरा शतक लगाने के बाद वह रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। बल्लेबाजी के दौरान वॉर्नर तकलीफ में नजर आ रहे थे।

AUS vs SA: बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेविड वॉर्नर ने लगाया रिकॉर्ड्स का अंबार, वाइफ ने यूं जताया प्यार

डेविड वॉर्नर ने जड़ा दोहरा शतक

डेविड वॉर्नर ने 254 गेंदों पर 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना दोहरा शतक पूरा किया। दोहरा शतक जड़ने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए। 100वें टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में वॉर्नर ने पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पछाड़ दिया है। पोंटिंग ने साल 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अपने 100वें टेस्ट की दो पारियों में 143 नाबाद और 120 रन बनाए थे। लेकिन वॉर्नर ने अब इससे अधिक रन अपने खाते में जोड़ लिए हैं।

Poor form, lots of talk about his place in Test setup, heat at MCG, cramps - David Warner has overcome everything and scored 200* from 254 balls at a strike rate of 78.74 against Rabada, Nortje, Ngidi. pic.twitter.com/msC6xibVeD — Johns. (@CricCrazyJohns) December 27, 2022

ऑस्ट्रेलिय़ा के पहले और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने

अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़कर डेविड वॉर्नर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि दुनिया के दूसरे क्रिकेटर, वॉर्नर से पहले इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट यह कारनामा कर चुके हैं। जो रूट ने साल 2021 में अपने 100वें टेस्ट में भारत के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था।

Wow Unbelievable! Double hundred in his 💯 test match. What a dream to made. Wonderfully well played. David Warner 👏#AUSvsSA #100thTest #DavidWarner pic.twitter.com/ZQY9LTqvcI — Hassan Babar (drx) (@HassanB14586577) December 27, 2022

@davidwarner31 undoubtedly one of the most ferocious cricketing talent of the modern era !! A double 💯 in his 💯th test match.

In his debut he was called as pocket size dynamite and he truly lived up-to it for over a decade now !!! pic.twitter.com/7WhhgcigES — Aftab SIKANDAR (@AftabSikandar) December 27, 2022

David Warner is a legend..Wat do u mean by even David Warner? He has most hundreds (45) as an opener in international cricket .. Only sachin has same No's of 100s as opener — Ashutosh Singh आशुतोष सिंह (@Ashu509270) December 27, 2022

वॉर्नर की पारी से फैंस खुश

डेविड वार्नर की इस दोहरे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। डेविड वॉर्नर ने लगभग तीन साल बाद टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारी खेली है। दोहरा शतक लगाने के बाद वॉर्नर रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए। शतक का जश्न मनाते समय वॉर्नर चोटिल हो गए। इससे पहले वॉर्नर बल्लेबाजी के दौरान भी तकलीफ में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह बल्लेबाजी करते रहे। वॉर्नर के इस अंदाज को देख फैंस भी बेहद खुश नजर आए। वह लगातार सोशल मीडिया पर वॉर्नर को लेकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं।

English summary David Warner scores double century in 100th Test fans reaction on social media

Tuesday, December 27, 2022, 12:07 [IST]