CWG 2022, IND vs AUS: फाइनल हारकर भी देश की बेटियों ने रचा इतिहास, पहली बार जीता सिल्वर मेडल

1998 के बाद पहली बार क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। महिला क्रिकेट टीम तो पहली बार इन खेलों में हिस्सा ले रही थीं। ऐसे में सिल्वर जीतना भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम और देश के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई टीम गोल्ड और न्यूजीलैंड की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही।

टूर्नामेंट में भारतीय टीम कमाल की लय में नजर आई और फाइनल तक का सफर तय किया। सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 4 रन से हराया था।

Congratulations on bagging the SILVER at #CWG2022 . We are proud of you 👏👏 pic.twitter.com/8bU8BJZMEY

बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी भारतीय महिला टीम को सिल्वर जीतने की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ''भारतीय महिला टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई.. हालांकि वो निराश होकर घर वापस लौटेंगी, क्योंकि ये उनकी ही मैच था।''

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर लिखा, ''Commonwealth Games में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई। आप अंत तक चैंपियन की तरह खेले और मैच के दौरान आपका दृढ़ संकल्प शानदार था। हमारी बेटियों ने बर्मिंघम में हमारे देश को गौरवान्वित किया है।''

Congratulations to the Indian women's team for winning silver ..But they will go home disappointed as it was their game tonite ..@BCCIWomen