CWG 2022: फाइनल में मिली हार के बाद इमोशनल हुई हरमन और जेमिमा, कहा...

बर्मिंघम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में एक वक्त पर मैच पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में नजर आ रहा था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की और भारत को वापसी का मौका नहीं दिया। परिणामस्वरूप, भारत को 9 रन से हार का सामना करना पड़ा।

मैच के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हमारा मैच पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में हमने गलतियां की। देश के लिए मेडल जीतना अच्छा अहसास है। हम अपने प्रदर्शन से खुश हैं।'

हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिंग्स के बीच तीसरे विकेट के लिए 96 रनों की शानदार साझेदारी हुई। जिसकी मदद से शुरुआती 2 झटकों के बाद भारत ने मैच में वापसी की थी। लेकिन जेमिमा के आउट होने के बाद कप्तान भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सकी और आउट हो गईं। विकेट दर विकेट भारत के हाथ से मैच निकलता गया और आखिर में सिल्वर मेडल के साथ ही टीम इंडिया को संतोष करना पड़ा।

जेमिमा ने कहा, 'कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दौरान हमारी टीम जिस तरह खेली उस पर हमें गर्व है। सिल्वर जीतने की खुशी है मगर गोल्ड ना जीतने का पछतावा रहेगा। भारत की पदक सूची में योगदान देखर अच्छा लग रहा है। क्रिकेट खेलकर मेडल जीतना काफी अच्छा अहसास है।'

We are very proud of the way our team played during #CommonwealthGames2022. It feels good but there's always regret of not winning gold. It feels wonderful to contribute to India's medal tally. Playing cricket and winning a medal feels really good: Jemimah Rodrigues, player pic.twitter.com/gDKaRFF8pv