कप्तानी छोड़ने के बाद भी बरकरार है 'विराट' का रुतबा, कोहली की सैलरी सुनकर रह जाएंगे दंग

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 03 मार्च। बीसीसीआई ने बुधवार को सीनियर क्रिकेट टीम के लिए सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जिसमें बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती की गई है जिसमें हार्दिक पांड्या और रहाणे जैसे नामचीन नाम शामिल हैं। बीसीसीआई ने 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और उसने चार ग्रेड में खिलाड़ियों का बांटा है और ये चार ग्रेड हैं- A+, A, B और C। बीसीसीआई ने A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को रखा है जिन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए दिया जाएगा।

English summary

BCCI latest contract list: The likes of present skipper Rohit Sharma, former skipper Virat Kohli and pacer Jasprit Bumrah retain their category ‘A+’. Virat Kohli will get the same salary as Rohit even after leaving the captaincy.