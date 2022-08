एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, बुमराह के अलावा यह खिलाड़ी भी नहीं हैं टीम का हिस्सा

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 08। एशिया कप 2022 के खिलाफ बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने टीम की घोषणा कर दी है। 27 अगस्त से शुरू होने वाले इस टी20 फॉर्मेट टूर्नामेंट के लिए टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर किया गया है। बताया जा रहा है कि बुमराह पीठ की चोट के कारण एशिया कप नहीं खेल पाएंगे। हालांकि वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे और वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहेंगे। एशिया कप में बुमराह का टीम से बाहर होना एक बड़ा झटका है।

Notes -

Jasprit Bumrah and Harshal Patel were not available for selection owing to injuries. They are currently undergoing rehab at the NCA in Bengaluru.

Three players - Shreyas Iyer, Axar Patel and Deepak Chahar have been named as standbys.