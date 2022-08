बॉल बॉय ने की भारतीय गेंदबाजों की कुटाई, मात्र 14 गेंदों पर जड़ दिए 68 रन; VIDEO

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 20 अगस्त: महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 टूर्नामेंट में शुक्रवार को शिवामोगा स्टाइकर्स और बेंगलुरु ब्लास्टर्स के बीच भिड़ंत हुई। यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल गया। दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में बेंगलुरु ब्लास्टर्स के एलआर चेतन ने शिवामोगा स्टाइकर्स के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। उन्होंने 55 गेंदों पर नाबाद 105 रन की पारी खेली। अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 6 छक्के जड़े। उन्होंने 68 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही बना दिए। कभी बॉल बॉय रहे चेतन की बल्लेबाजी का आनंद कप्तान मयंक अग्रवाल भी उठा रहे थे।

3 साल तक बॉल बॉय थे

प्लेयर ऑफ द मैच चेतन ने कहा, "यह मेरा पहला साल है जब मैं प्रथम श्रेणी मैच खेल रहा हूं। मुझे केएससीए टी20 खेलने का भी मौका मिला, जो महाराजा ट्रॉफी से ठीक पहले हुआ था और वहां मेरे प्रदर्शन के बाद महाराजा ट्रॉफी प्लेयर ड्राफ्ट के लिए मेरा नाम 'सी' श्रेणी के खिलाड़ियों में रखा गया था।' महाराजा कॉलेज के बीबीए के छात्र चेतन ने मैसूर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर केआर नगर तालुक में अपने प्रथम वर्ष के पूर्व-विश्वविद्यालय के दौरान क्रिकेट खेलना शुरू किया। 2017, 2018 और 2019 में तत्कालीन कर्नाटक प्रीमियर लीग (केपीएल) के दौरान चेतन एक बॉल बॉय रहे। वह मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे और करुण नायर जैसे दिग्गजों के प्रदर्शन को बाउंड्री से देखा करते थे।

Chethan LR!!!!!! Getting to his maiden @maharaja_t20 century with a SIX!

Definitely a star in the making, he's got all the ingredients of a proper T20 opener! 🔥#MaharajaTrophyT20 pic.twitter.com/bCurbsXMti