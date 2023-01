Axar Patel Wedding: शादी के बंधन में बंधे अक्षर-मेहा, क्रिकेटर ने पत्नी को गोद में उठाकर किया जबरदस्त डांस

Axar Patel Wedding: भारतीय टीम के एक और स्टार खिलाड़ी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। 26 जनवरी को अक्षर पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड माही से शादी रचाई है।

Cricket

oi-Amit Kumar

Axar Patel Wedding: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और टी-20 सीरीज से रेस्ट लेने वाले अक्षर पटेल ने शादी रचा ली है। पिछले साल ही अक्षर पटेल ने मेहा पटेल से सगाई की थी। लेकिन इन दोनों की शादी कब होगी, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी। गुरुवार 26 जनवरी को इस जोड़े सात फेरे ले लिए हैं। अक्षर पटेल की इस शादी में कई क्रिकेटरों ने भी शिरकत की थी। शादी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

IND VS NZ: वनडे के बाद अब टी-20 में दम दिखाने को भारत तैयार, पृथ्वी शॉ की होगी एंट्री!

राहुल के बाद अक्षर पटेल ने भी रचाई शादी

भारत के ओपनर बल्लेबाज और विकेटकीपर केएल राहुल ने एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी से 23 जनवरी को शादी की। केएल राहुल के बाद अब भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल भी दूल्हा बन गए हैं। अक्षर ने 26 जनवरी को अपनी मंगेतर मेहा पटेल के साथ सात फेरे लिए हैं। गुजरात के वडोदरा में धूम-धाम से शादी का आयोजन किया गया।

Axar Patel got moves. Many congratulations to them! pic.twitter.com/0xJKAXX2Cc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 26, 2023

कार में बारात लेकर निकले अक्षर

गुरुवार की शाम मेहा को लेने अक्षर पटेल कार में बरात लेकर पहुंचे। अक्षर शेरवानी में काफी हैंडसम दिखाई पड़ रहे थे। अक्षर ने बारात में डांस भी किया। इस बारात में उनके कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस कपल्स को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। अक्षर ने अपनी शादी में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी इनवाइट किया था। लेकिन न्यूजीलैं के खिलाफ सीरीज के कारण अधिकतर खिलाड़ी शादी में नहीं आ सके।

Many congratulations to Axar Patel and Meha Patel on getting married. pic.twitter.com/7h4EvwiulU — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 26, 2023

Axar Patel gets married to Meha Patel. Many congratulations to both of them. pic.twitter.com/tvJsyojNqk — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) January 26, 2023

Wishing you both a life full of blissful togetherness#MehaandAxar pic.twitter.com/n7kEanrtoN — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 26, 2023

शादी में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ

अक्षर पटेल की शादी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी पहुंचे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। मोहम्मद कैफ दिल्ली कपिटल्स की तरफ से खेलने वाले अक्षऱ पटेल को लंबे समय तक कोचिंग भी दी है। कैफ ने फोटो पोस्ट करने के साथ-साथ दोनों को नए जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इसके अलावा जयदेव उनादकट ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो और वीडियो शेयर किया। संगीत सेरेमनी में अक्षर पटेल और मेहा ने खूबसूरत डांस परफॉर्म किया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Recommended Video

Ind vs NZ: Team India वनडे के बाद, टी20 में भी NZ को शिकस्त देने के लिए तैयार | वनइंडिया हिंदी

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Axar Patel gets married to girlfriend Meha in lavish wedding ceremony in Vadodara

Story first published: Friday, January 27, 2023, 8:30 [IST]