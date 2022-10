Asia Cup 2023: जय शाह को पाक पत्रकार ने बताया 'कायर', किया अभद्र Tweet, बीसीसीआई ने किया लाइक?

Cricket

oi-Ankur Sharma

Jai Shah: टी 20 विश्वकप सीरीज में भारत -पाक की भिड़ंत के पहले बीसीसीआई सचिव और एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह के एक बयान से पाकिस्तान में बवाल मच गया है, जहां पीसीबी को जय शाह के स्टेटमेंट पर मिर्ची लग गई है तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया में भी बीसीसीआई और जय शाह के खिलाफ काफी बयानबाजी हो रही है। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने जय शाह पर गंदे कमेंट्स किए हैं, ऐसे ही एक पत्रकार हैं सैयद समर अब्बास ने, जिन्होंने जय शाह को 'कायर' तक कह डाला।

'कायर भागो मत'

उन्होंने ट्वीट किया है कि 'कायर भागो मत, खेलों को राजनीति से दूर रखो' , जिस पर पाकिस्तानियों ने काफी लाइक और शेयर किया है। लेकिन इस ट्वीट पर एक खास बात देखने को मिली और वो ये कि इस ट्वीट को लाइक करने वाले में खुद बीसीसीआई भी शामिल है, जिसका दावा भी खुद सैयद समर अब्बास ने ही किया है।

बीसीसीआई ने लाइक किया

मालूम हो कि समर ने जब जय शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, तो उन्होंने बीसीसीआई को टैग भी किया था। जिसे बीसीसीआई ने लाइक किया था। उसका स्क्रीन शॉट को खुद समर अब्बास ने ही शेयर किया था। जिसके बाद लोग बीसीसीआई को ही ट्रोल करने लगे। हालांकि बवाल मचा देखकर बीसीसीआई ने अपने उस लाइक को डिस्लाइक कर दिया।

बीसीसीआई कोआरएसएस का हथियार बताया

आपको बता दें कि समर अब्बास ने केवल जय शाह को ही कायर नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने बीसीसीआई को भी आरएसएस का ही पार्ट बता दिया है। उन्होंने इस बारे में बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, जिसमें से एक में उन्होंने लिखा है कि 'बीसीसीआई चरमपंथी आरएसएस का हथियार बन गया है।' वैसे देखा जाए तो समर अब्बास का ये तंज जय शाह पर नहीं बल्कि उनके पिता और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए था। फिलहाल जय शाह के खिलाफ जमकर पाकिस्तान में बयानबाजी जारी है।

क्या कहा है जय शाह ने?

बीसीसीआई सचिव और एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा है कि 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा, जिसके बाद से ये साफ हो गया कि साल 2023 के एशिया कप की मेजबानी अब पाकिस्तान नहीं करेगा और ये इंडिया-पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे देश में खेला जाएगा।

भड़का पीसीबी

पीसीबी ने भड़कते हुए कहा कि 'जय शाह ने जो कहा है उसकी हम आलोचना करते हैं। उन्होंने बिना किसी से बात किए इस तरह का बयान दिया है, इस बारे में तुरंत एशियन क्रिकेट काउंसिल को बैठक बुलानी चाहिए।'

Asia Cup 2023: बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी ली है क्रिकेट की शिक्षा, जानिए उनके बारे में खास बातें

यहां देखें Tweet

पत्रकार का स्क्रीन शॉट

English summary

India will not go to Pakistan for Asia Cup 2023 told Jai Shah. After this Statement PCB and Pakistan Angry on bcci and Jay Shah. Pak journalist Syed Sammer Abbas Tweeted - Jay Shah is 'coward'. Official Twitter handle of BCCI likes Pakistan journalist Tweet.