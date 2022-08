Asia Cup से शाहीन अफरीदी की छुट्टी से क्या सच में होगा भारत को फायदा? फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली, 21 अगस्त। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एशिया कप में भारत को अपना पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। एशिया कप में भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। बुमराह के टीम में नहीं होने से भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत की तरह अब पाकिस्तान को भी तेज गेंजबाज शाहीन शाह अफरीदी के रूप में बड़ा झटका लगा है।

VIDEO: वाइफ अनुष्का शर्मा को स्कूटी से घुमा रहा हैं विराट कोहली, ब्लैक हेल्मेट के पीछे छिपाया चेहरा

शाहीन शाह अफरीदी हुए चोटिल

एशिया कप से ठीक पहले शाहीन शाह अफरीदी चोटिल हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि एशिया कप 2022 में शाहीन शाह अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। घुटने की चोट की वजह से शाहीन अफरीदी को टूर्नामेंट से बाहर किया गया है। इस चोट से ठीक होने में अफरीदी को लंबा समय लगेगा। उन्हें फिलहाल करीब 6 हफ्ते तक आराम की सलाह दी गई है।

We go LIVE to the India camp for their reaction to the news that Shaheen Afridi will NOT be playing the Asia Cup.#AsiaCup2022 pic.twitter.com/2EsBOwvsfY — Change of Pace (@ChangeofPace414) August 20, 2022

एशिया कप में ऐसा रहा है रिकॉर्ड

भारत और पाकिस्तान एशिया कप में साल 1984 से 2018 तक 14 बार एक-दूसरे के खिलाफ खेले हैं। इस दौरान एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकला। बाकी 13 मैचों में भारत ने 8 मैच जीते और पाकिस्तान ने 5 मुकाबलो में जीत हासिल की है। भारत और पाकिस्तान की टीम इस साल के एशिया कप में अपने-अपने प्रमुख तेज गेंदबाजों के बिना उतरेगी। भारत की ओर जसप्रीत बुमराह तो वहीं पाक की ओर से अफरीदी चोट के कारण टीम में नहीं हैं।

When Shaheen Afridi is ruled out of the #AsiaCup2022 pic.twitter.com/YDgJcGI9DK — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) August 20, 2022

अफरीदी के बाहर होने पर फैंस दे रहे ऐसे रिएक्शन

फैंस के मुताबिक शाहीन की एशिया कप में अनुपस्थिति से भारतीय टीम को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। फैंस शाहीन और भारतीय बल्लेबाजों के बीच एक कड़ी टक्कर देखना चाह रहे थे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के फैंस मैच से पहले शाहिन अफरीदी को लेकर अपनी-अपनी बात सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस के बीच शाहिन के रिप्लेस में किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाना चाहिए इस बात की चर्चा जोरों पर है।

No Rohit Vs Shaheen 😃 बच गया अफ़रीदी 😁 pic.twitter.com/sA5mwFdrAJ — Vaibhav Bhola 🇮🇳 (@VibhuBhola) August 20, 2022

Shaheen Afridi Out of Asia Cup

Le:, Kohli & Rohit Right Now 😉#AsiaCup2022 pic.twitter.com/ChlV6ROLk4 — ᴡᴀqᴀʀ yᴏᴜɴᴀꜱ (Support IK) (@WaqarYo88471863) August 20, 2022

Shaheen Afridi ruled out of Asia Cup. PAK awam begging PCB to bring back Mohammad Amir & not Hassan Ali. pic.twitter.com/Hc5JWllTfj — Sasti Chawlen (@sheikh_k_tweets) August 20, 2022

Shaheen Afridi has been ruled out of Asia Cup and the upcoming T20I series against England because of injury. pic.twitter.com/KYM2JF2d88 — m🪴 (@sadmgurll) August 20, 2022

जानिए भारतीय फैंस ने क्या कहा

भारतीय फैंस शाहीन अफरीदी के बाहर होने के बाद पाकिस्तानी टीम का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस के मुताबिक अफरीदी को इस बार भारतीय बल्लेबाज निशाने पर लेने वाले थे। ऐसे में अपनी गेंदों पर होने वाली धुलाई से बचने के लिए उन्होंने चोट का बहाना बना लिया। दोनों देशों के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बहसबाजी की जा रही है।

