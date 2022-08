एक फोटो पोस्ट पर भारतीय फैंस के हाथों ट्रोल हुईं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, बाद में दी सफाई

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 10 अगस्त: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हिली को अपनी एक फोटो पर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। यह वह फोटो था जिसके लिए भारतीय फैंस ने उनको बुरी तरह रोल किया था। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की पत्नी भी है। उन्होंने फैंस से कहा है कि वे आराम से बैठे और उनके मैसेज में कुछ और संदेश निकालने की कोशिश ना करें।

दरअसल हिली ने जब फोटो पोस्ट की थी तब फैंस का पारा हाई हो गया था। उन्होंने एक नाव की फोटो पोस्ट की और उस पर सॉल्टी लिखा था। यह फोटो तब पोस्ट की गई जब कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड मेडल मैच छीन लिया था। इस फोटो पर ही कोई कैप्शन नहीं था लेकिन फैंस को लगा कि साल्टी शब्द इस खिलाड़ी ने फैंस को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि उन्होंने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ताहिल मैकग्रा को कोविड-19 होने के बावजूद खिलाने के लिए अपना विरोध जताया था।

इस बारे में हिली ने ट्वीट किया और कहा कि आप सब रिलैक्स हो जाए। पानी में एक नाव है जिसका नाम सॉल्टी है। मुझे लगा कि यह सही है। ऐसे में आप लोग इससे कुछ और मतलब निकालना बंद करें पूर्ण। बाकी आपकी मर्जी है आपको जो करना है करें।

😂. Relax everyone. It’s a photo of a boat in the water with the name Salty. I thought it was clever. Stop trying to read anything other into it. But if it makes you feel better to reply cruelly go nuts. Water off a ducks back! https://t.co/ZUhES3bS78