AUS vs AFG: लाइव मैच के दौरान अंपायर से हुई बड़ी चूक! सोशल मीडिया पर फैंस हैरान

AUS vs AFG, 38th Match, Super 12 Group Highlights: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में अंपायर्स द्वारा कई गलतियां की गई है। अंपायरिंग का स्तर इस वर्ल्ड कप बेहद साधारण रहा है। कई खिलाड़ियों ने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। क्रिकेट के कई दिग्गज भी अंपायर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान मोहम्मद नवाज के विकेट पर भी काफी बवाल मचा हुआ है।

Kohli की फेक फील्डिंग सहित इन विवादों पर वर्ल्ड कप में मचा भारी बवाल, ICC के नए नियमों पर उठे सवाल

अफगानिस्तान ने फेंका पांच गेंदों का ओवर

एक ओवर में छह गेंदें फेंकी जाती है, लेकिन अफगानिस्तान और ऑस्च्रेलिया के मुकाबले में 5 गेंदों का ओवर देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान नवीन उल हक ने पारी की चौथी ओवर को सिर्फ 5 गेंदों में खत्म कर दिया। अंपायर का ध्यान भी इस बात पर नहीं गई कि ओवर पूरा नहीं हुआ है। इस साधारण अंपायरिंग के लिए सोशल मीडिया पर अंपायर को ट्रोल किया जा रहा है।

अंपायरों को किया जा रहा है ट्रोल

लीम दार और लैंग्टन रुसेरे इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रहे थे। लेकिन दोनों ही अंपायरों का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ओवर सिर्फ 5 गेंदों का ही फेंका गया है। अंपायर की इस गलती के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अंपायरिंग कर रहे अंपायरों से इस तरह की गलती की उम्मीदें कम होती है। खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसी गलती टीम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।

How is it possible there can be a five-ball over in international cricket? Totally unacceptable. The only thing fair from here is Afghanistan also only gets five balls in its fourth over. #T20WorldCup