किसान महापंचायत में भाजपा पर बरसीं प्रियंका गांधी, बोलीं- 'अरबपतियों' की मदद के लिए बनाए नए कृषि कानून

Saharanpur

oi-Vinay Saxena

saharanpur kisan mahapanchayat: सहारनपुर। सहारनपुर के चिलकाना में आयोजित महापंचायत में किसानों को संबोधि‍त करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा कि 1955 में, जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया था, लेकिन इस कानून को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। नए कृषि कानून 'अरबपतियों' की मदद करेंगे। वो (अरबपति) किसानों की उपज का दाम तय करेंगे। उन्‍होंने कहा कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, वो राक्षस रूपी कानून हैं जो किसानों को मारना चाहते हैं। पहला कानून भाजपा के नेतृत्व के पूंजीपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। दूसरे कानून से मंडिया खत्‍म हो जाएंगी और इस कानून से आपको उपज का सही दाम नहीं मिल पाएगा। फिर पूंजीपति अपनी मनमर्जी से दाम तय करेंगे और इससे पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इससे किसानों की आवाज दबेगी और पूंजीपतियों की आवाज बुलंद होगी।

पीएम का 56 इंच के सीने में दिल पूंजीपतियों के लिए धड़कता है: प्रियंका

प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्‍तर प्रदेश के सहारनपुर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्‍होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी 56 इंच के सीने में दिल पूंजीपतियों के लिए धड़कता है, इनका दिल किसानों के लिए नहीं धड़कता है।

In 1955, Jawaharlal Nehru had made laws against hoarding. But this law has been scrapped by the BJP govt. This new law will help the 'Arabpatis'. They will decide the price of farmers' produce: Priyanka Gandhi Vadra, Congress, at Kisan Mahapanchayat in Saharanpur pic.twitter.com/qxVc9WueUe