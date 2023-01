गैसकटर से एटीएम काटने का प्रयास, पुलिस को 24 घंटे तक भनक नहीं लगी

सागर जिले में ATM लूटने के प्रयास के जैसी गंभीर घटना सामने आई है। लुटेरों ने हाईटेक तरीके से गैस कटर से एटीएम को काटने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारण से वे इसमें सफल नहीं हो सके।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

ATM: सानौधा थाना क्षेत्र के परसोरिया में एटीएम को गैसकटर काट कर चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस को बैंक प्रबंधन ने एटीएम में लूट के इस प्रयास की कोई सूचना ही नहीं दी। जानकारी के अनुसार परसोरिया बीड़ी ब्रांच के पास मेन रोड किनारे लगे इंडिया वन बैंक के एटीएम को बुधवार गुरुवार की दरम्यानी रात गैस कटर से काटने का प्रयास किया गया। आरोपी एटीएम की बॉडी को गैस कटर से काटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह असफल रहे।

बताया जा रहा है कि एटीएम में रखे कैश तक बदमाश नहीं पहुंच पाए। एटीएम लूटने की यह परसोरिया में दूसरी घटना है। इसके पहले यहां सेन्ट्रल बैंक का एटीएम भी टूट चुका है। एटीएम बैंक द्वारा फिलहाल पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि एटीएम में की गई इस हरकत कि कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है, अन्यथा पुलिस वारदात को अंजाम देने में असफल आरोपियों का पता लगाती।

A serious incident like an attempt to rob an ATM has come to the fore in Sagar district. The robbers tried to cut the ATM with a gas cutter in a hi-tech way, but for some reason they could not succeed.