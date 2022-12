हॉस्टल में खतरनाक अजगर देख बच्चों की हलक में फंसी जान, चीखकर बचाई जान

आवासीय छात्रावास परिसर में बच्चे धूप में खेल रहे थे, तभी जीभ लपलपाते हुए एक भारी-भरकम अजगर सरसराते वहां पहुंच गया। स्नैक केचर अकील बाबा ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है।

Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

सागर के बाहरी इलाके बाघराज वार्ड में लाल पहाड़ी पर आवासीय ज्ञानोदय छात्रावास में दोपहर में एक भारी-भरकम अजगर शिकार की तलाश में बच्चों की तरफ बढ़ रहा था, जैसे ही उस पर नजर पड़ी तो दहशत के मारे बच्चे चीख उठे। दौड़कर जान बचाई और ​हॉस्टल प्रबंधन को सूचना दी। करीब आधे घंटे बाद यहां पहुंचे स्नेक कैचर अकील बाबा ने अजगर का रेस्क्यू किया, तब जाकर सबकी जान में जान आई। बता दें कि इस छात्रावास में तीन महीने पहले भी 12 लंबा अजगर हॉस्टल के अंदर से पकड़ा गया था।

छतरपुर में मिली अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली खतरनाक मछली

English summary

The children were playing in the sun in the residential hostel premises, when a colossal python reached there rustling its tongue. Snack Catcher Akeel Baba has rescued the python and released it in the forest.