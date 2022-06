Sagar

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 18 जून। मप्र के सागर में न‍िकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने नामांकन जमा करने के आख‍िरी द‍िन आधा द‍िन गुजर जाने के बाद पार्षद प्रत्‍याश‍ियों की सूची जारी कर दी। हालांकि सूची में शाम‍िल अध‍िकांश दावेदार पहले ही नामांकन फॉर्म जमा कर चुके थे। सबसे अहम बता भाजपा से ट‍िकट न म‍िलने से न‍िराश पूर्व पार्षदों पर कांग्रेस ने दांव लगा द‍िया है। बीते द‍िनों भाजपा से छह पूर्व पार्षद कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं।

कांग्रेस में प्रभारी संगठन एवं प्रदेश उपाध्‍यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर ने दोपहर करीब एक बजे नगर न‍िगम सागर चुनाव के ल‍िए अध‍िकृत पार्षद प्रत्‍याश‍ियों की सूची जारी की थी। बीती शाम से शन‍िवार दोपहर तक शहर में कांग्रेस की सूची का इंतजार होता रहा। सूची आने के बाद पता चला कि पार्टी ने भाजपा छोडकर कांग्रेस में आए तीन लोगों पर दांव लगाया है। सूची में शाम‍िल प्रत्‍याश‍ियों के मैंडेट एक साथ जमा कराए जाएंगे।

भाजपा की तरह कांग्रेस से भी मह‍िलाओं को एक ट‍िकट ज्‍यादा

नगर न‍िगम सागर में कुल 48 वार्ड हैं, ज‍िनमें से आरक्षण के तहत 24 वार्ड महिलाओं व 24 वार्ड पुरुष वर्ग के ल‍िए आरक्ष‍ित क‍िए गए हैं। इस चुनाव में भाजपा ने मह‍िलाओं को 24 के बजाय 26 ट‍िकट द‍िए हैं तो कांग्रेस ने 25 ट‍िकट मह‍िलाओं को द‍िए हैं।

पूर्व पार्षद कल तक भाजपा में, आज कांग्रेस से ट‍िकट

शहर में रामपुरा वार्ड से पूर्व पार्षद बलराम घोषी भाजपा से आते हैं। बीती शाम तक वे भाजपा से ट‍िकट मांग रहे थे, लेकिन उनका ट‍िकट काटकर मह‍िला को दे द‍िया गया। इससे नाराज होकर वे कांग्रेस के पाले में चले गए। कांग्रेस ने दोपहर में जो सूची जारी कि थी, उसमें रामपुरा वार्ड 29 को होल्‍ड पर रखा गया था, शाम को क्‍लीयर हो गया कि बलराम घोषी कांग्रेस से चुनाव लडेंगे।

English summary

During the body elections in Sagar, the Congress party released the list of councilor candidates after half a day had passed on the last day of submission of nominations. However, most of the contenders included in the list had already submitted the nomination form. Most importantly, the Congress has bet on the former councilors, disappointed by not getting tickets from the BJP.