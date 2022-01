अलवर 'रेप' केस मामले में नया मोड़, मंत्री प्रताप खाचरियावास ने दी बड़ी जानकारी

Rajasthan

oi-Akarsh Shukla

अलवर, 22 जनवरी। राजस्थान के अलवर में मूक-बधिर लड़की के साथ कथित रेप केस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि 'बलात्कार' का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस इस मामले में एक एक्सीडेंट के एंगल से भी जांच करेगी। कांग्रेस पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसे दंडित किया जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान के अलवर में घायल अवस्था में मिली एक मूक-बधिर लड़की के साथ कथित रेप की बात ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। हालांकि पुलिस ने एक सप्ताह पहले ही कह दिया था कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी लड़के के साथ रेप के दावों को खारिज किया है, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर, पुलिस और सीबीआई इस मामले में अब आगे निर्णय लेंगे।

CORRECTION: Congress party will make sure that the accused is arrested and is punished. Medical reports suggest that there was no* proof of rape. The doctors, police and CBI will decide on this matter: Pratap Kachariyawas, Rajasthan Minister on Alwar rape case pic.twitter.com/8aAjra9QaZ