अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाए गए सीएम अशोक गहलोत, ट्वीट कर बताया अपना हाल

Rajasthan

oi-Akarsh Shukla

जयपुर, 27 अगस्त। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को सीने में तेज दर्द के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपने सेहत की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'कोविड के बाद मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थीं और कल से मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा था। अभी एसएमएस अस्पताल में अपना सीटी एंजियो करवाया है। एंजियोप्लास्टी की जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं इसे एसएमएस अस्पताल में करवा रहा हूं। मैं ठीक हूं और जल्द ही वापस आऊंगा। आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं।'

कोरोना वायरस संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत इसी वर्ष अप्रैल में कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी थी। राजस्थान के सीएम ने लिखा था, 'कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं हैं और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा।' डॉक्टरों की सलाह और इलाज के चलते सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना को तो मात दे दिया था लेकिन उसके बाद होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से वह आज तक जूझ रहे हैं।

Post Covid I was having health issues & Since yesterday I was having severe pain in my chest. Just got my CT NGO done in SMS hospital.Angioplasty will be done.I am happy that I'm getting it done at SMS Hospital.I am fine & will be back soon.Your blessings & well wishes r with me.