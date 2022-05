RBSE 5th 8th Result 2022 : अगले महीने जारी होगा राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, जानें कैसे करें चेंक

Rajasthan

जयपुर, 27 मई। राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा का रिजल्ट अगले महीने जारी कर सकता है लेकिन इस रिजल्ट से पहले राजस्थान बोर्ड ने अहम बात कही है। आपको बता दें कि 5वीं के बोर्ड में किसी को फेल नहीं किया जाएगा और ग्रेडिंग सिस्टम के तहत बच्चों को प्रमोट किया जाएगा लेकिन आठवीं बोर्ड के छात्रों में ग्रेडिंग सिस्टम काम नहीं करेगा और वहां पर अगर कोई छात्र या छात्रा अच्छा परफार्म नहीं करेंगे तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। इस बार बोर्ड पिछली बार की तरह रिजल्ट जारी नहीं करेगा क्योंकि पिछली बार कोविड प्रकोप के चलते छात्र-छात्राओं को 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था।

आपको बता दें कि राज्य के करीब 27 लाख छात्र-छात्राओं ने RBSE की परीक्षा दी है। उम्मीद है कि आठवीं बोर्ड के नतीजे 1 जून को और पांचवी बोर्ड का नतीजा दो-तीन बाद आउट हो जाएगा।

खास बात: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान को 1957 में स्थापित किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत बोर्ड का गठन किया गया था।

