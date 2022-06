Rahul Gandhi ED Row: केंद्र सरकार पर सचिन पायलट का हमला, कहा-'ना डरेंगे, ना झुकेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे'

Rajasthan

जयपुर 13 जून। आज नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए हैं। ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। राहुल से पूछताछ में ईडी के 3 अफसर शामिल हैं तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को भेजे गए समन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज जगह-जगह विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय के सामने नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है।

तो वहीं राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सचिन पायलट ने ट्वीट किया है कि 'केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का उपहास उड़ा रही है।'

उन्होंने आगे लिखा है कि @RahulGandhi जी एवं कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही सरकार के हर हथकंडे के समक्ष निडर और अडिग खड़े है।हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे'। #IndiaWithRahulGandhi

'आज मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छुपती है'

मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के समर्थन में आज सत्याग्रह कर रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सत्याग्रह को ड्रामा बताया है। जिस पर भड़कते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमे अंग्रेजों से माफी मांगने वालों के एजेंट से सत्याग्रह का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। डरपोक मोदी सरकार ने हज़ारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया है। अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपते थे,आज मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छुपती है।

English summary

Rahul Gandhi ED Row: Sachin Pilot's furious on the central government, said- 'will not be afraid, will not bow down, will fight for truth'. here is his tweet, please have a look.