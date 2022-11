Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

Ambulance Banswara Rajasthan : राजस्‍थान के बांसवाड़ा जिले के दानापुर इलाके में बीच रास्‍ते में एम्‍बुलेंस का तेल खत्‍म होने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के बेटी दामाद ने एम्‍बुलेंस को एक किलोमीटर तक धक्‍का भी दिया, मगर मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा के दानापुर के रहने वाले 40 वर्षीय तेजिया की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। परिजनों ने राजस्‍थान सरकार की 108 एम्‍बुलेंस को कॉल करके बुलाया। तेजिया को 108 एम्‍बुलेंस में बैठाकर अस्‍पताल ले जाया जा रहा था। रास्‍ते में बांसवाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर रतलाम रोड पर टोल के पास एम्‍बुलेंस रुक गई। पता चला कि एम्‍बुलेंस में तेल खत्‍म हो गया था।

एम्‍बुलेंस सड़क पर खड़ी हो गई तो मरीज के बेटी दामाद व अन्‍य लोगों ने एम्‍बुलेंस को धक्‍का मारकर एक किलोमीटर तक पहुंचाया, मगर फिर धक्‍का मारने वाले भी थक गए और तबीयत बिगड़ने के कारण तेजिया की मौत हो गई। इस मामले में बांसवाड़ा सीएमएचओ कहते हैं कि हमें घटना के बारे में पता चला और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के परिजनों से मिलेंगे और लापरवाही के बारे में पता करेंगे। 108 एम्‍बुलेंस का संचालन निजी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। उसी के पास एंबुलेंस के रखरखाव की जिम्मेदारी है।

Rajasthan | A patient, in Banswara, died in an ambulance allegedly due to a delay caused because of lack of fuel in it due to which the vehicle stopped in between. Relatives of patients were also seen pushing the ambulance on the way. (25.11) pic.twitter.com/7vuD3hrC0H