छत्तीसगढ़:जला दी गई थी "नेकी की दीवार", कार्रवाई ना होने से नाराज पूर्व मंत्री "राजेश मूणत' बैठ गए धरने पर !

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,25 जनवरी। रमन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे भाजपा के दिग्गज नेता राजेश मूणत मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ सुबह से लेकर शाम तक राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के पास नेकी की दीवार में हुई आगजनी की जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे।

दरअसल राजधानी रायपुर में अनुपम गार्डन के पास ही बनी नेकी की दीवार में एक जनवरी की रात को आग लग गयी थी। पूर्व पीडब्ल्यू मंत्री राजेश मूणत का मानना है कि यह आग षड्यंत्र के तहत लगाई गई थी और घटना की जांच होनी चाहिए। मूणत ने घटना की जांच की मांग करते हुए प्रशासन को 7 दिनों का समय दिया था, लेकिन मामले का खुलासा नही हो पाने से नाराज होकर वह आज धरने पर बैठ गए ।

यह भी पढ़ें मीसाबंदियों पर कोर्ट के फैसले के बाद सियासी तकरार, कांग्रेस बोली-राजद्रोही हैं मीसाबंदी

पूर्व मंत्री मूणत ने कहा किपिछले कई सालों से रायपुर नगर निगम की तरफ से जन सहयोग की भावना विकसित करने के साथ बनाई गई 'नेकी की दीवार' पर लोग गरीबों की मदद के लिए कपड़े, राशन और अन्य वस्तुएं छोड़कर जाते थे।

लेकिन साल के पहले दिन ही कुछ असामाजिक तत्वों ने इस दीवार को जलाकर नष्ट कर दिया। मूणत ने कहा गरीबो के हक के विषय पर सरकार कोई कार्रवाई नही कर पाई है।

जिला प्रशासन ने दिया आश्वासन तब जाकर उठे पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री राजेश मूणत और पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी समेत कई भाजपा नेता दिनभर क्षतिग्रस्त हो चुकी नेकी की दीवार के पास धरने पर बैठे रहे। शाम होते तक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने 1 महीने के भीतर नेकी की दीवार फिर से बनाने का आश्वासन दिया,तब जाकर धरना समाप्त हुआ। धरने से उठने के बाद मूणत ने कहा कि वह एक महीना इंतजार करेंगे ,फिर भी कोई एक्शन नही हुआ तो जनसहयोग से खुद नेकी की दीवार का निर्माण करवाएंगे।

English summary

Chhattisgarh: Someone had burnt the "wall of goodness", angry at the lack of action, former PWD minister Rajesh Munat sat on the dharna