पंजाब: AAP में बग़ावती सुर तेज़ होने के साथ ही हुई फंड की कमी, पार्टी ने इस तरह निकाला तोड़

चंडीगढ़, सितंबर 15, 2021। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को सभी सियासी पार्टिंयां अपनी-अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। कोई नेता दल बदल रहा है तो कही दावेदारी के लिए खेमेबाज़ी का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही नेताओं के बीच तकरार की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी में बग़ावती सुर तेज़ हो गए हैं साथ ही फंड की कमी भी हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पोस्ट जारी कर लोगों से फंड की मांग भी की है। पार्टी ने लिखा है कि आओ सब मिल कर ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति को आगे लाने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद करें। अपने कीमती धन का सहयोग दे कर पंजाब में बदलाव लाएं।



AAP में भी मतभेद

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मनमुटाव की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरीं। अब आम आदमी पार्टी में भी मतभेद की बातें सामने निकलकर आ रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और संगरूर के सांसद भगवंत मान के अलावा चार विधायकों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। हालांकि मान के दो प्रमुख समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और साथी विधायक अमन अरोड़ा, बलजिंदर कौर और सर्वजीत कौर मनुके को कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया है। जबकि भगवंत मान और बलजिंदर कौर पहले से इसके सदस्य थे।

मान को CM पद का दावेदार बनाने की मांग

भगवंत मान के समर्थकों ने हाल ही में पार्टी आलाकमान से भगवंत मान को विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की थी। ग़ौरतलब है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसान विंग के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान और यूथ विंग के अध्यक्ष मीत हेयर को जगह नहीं मिली है। दोनों खुलेआम सीएम उम्मीदवार के तौर पर भगवंत मान के समर्थन में उतरे थे और इसको लेकर सार्वजनिक बयान भी दिए थे। दोनों विधायक पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान मुद्दों को उठाने में बहुत ही सक्रिय रहे हैं।

पार्टी हाईकमानस की तरफ़ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

भगवंत मान की सीएम उम्मीदवारी के मुद्दे ने पार्टी में गुटबाज़ी शुरू हो गई है जिसमें कई विधायक भगवंत मान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि पार्टी के दूसरे नेता इस मुद्दे पर पार्टी हाईकमान के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मीत हेयर और कुलतार सिंह संधवान के अलावा बठिंडा ग्रामीण विधायक रूपिंदर कौर रूबी और महल कलां विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी ने भी मान को पार्टी का सीएम चेहरा बनाए जाने के समर्थन में आवाज उठाई है। आपको बता दें कि भगवंत मान के घर के बाहर आप के कार्यकर्ताओं की हर दिन बैठकें हो रही थीं, और भगवंत मान को पार्टी का सीएम उम्मीदवार बनाने के लिए नारेबाज़ी भी की जा रही थी। फिलहाल भगवंत मान ने कार्यकर्ताओं की बैठक को स्थगित करते हुए नई दिल्ली में पूर्व की व्यस्तताओं का हवाला दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ़ से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

