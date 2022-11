Sudhir Suri: अमृतसर में शिवसेना नेता की हत्या की वारदात पर पंजाब के DGP बोले- 'गिरफ्त में है आरोपी..'

Punjab

oi-Vijay

sudhir suri shiv sena leader news: पंजाब के अमृतसर में आज शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से ही दबोच लिया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने कहा, "अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी को एक शख्स ने गोली मार दी थी। नेताजी को अस्पताल ले जाया गया। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें निशाना बनाने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।"

Sudhir Suri was on a sit-in protest over a dispute of Gopal Mandir management. The assailant has a garment shop there. He fired bullets from his licensed .32 bore-revolver, some of which hit Suri and he was taken to hospital immediately: Punjab DGP Gaurav Yadav pic.twitter.com/8K7atPZY2E