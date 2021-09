पंजाब: CM चरणजीत सिंह चन्नी से आज दोपहर होगी नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 30 सितंबर। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री (चरणजीत सिंह चन्नी) ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। ट्वीट के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे दोनों की मुलाकात होगी। वहीं, सिद्धू के सहयोगी ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के इस्तीफे पर उन्हें मनाने की बात कही थी। आज दोपहर 2 बजे होने वाली मुलाकात के बाद राज्य में कांग्रेस कलह के कुछ कम होने की उम्मीद है। ट्वीट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, मुख्यमंत्री ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है... आज दोपहर 3:00 बजे पंजाब भवन, चंडीगढ़ पहुंचकर बातचीत करेंगे, किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है।'

"Chief Minister has invited me for talks … will reciprocate by reaching Punjab Bhawan, Chandigarh at 3:00 PM today, he is welcome for any discussions," tweets Navjot Singh Sidhu, who resigned as Punjab Congress President pic.twitter.com/9pzXoit7uS