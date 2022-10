पंजाब: मान सरकार ने कहा- दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे के लिए आतिशबाजी की अनुमति होगी

Punjab

oi-Vijay

चंडीगढ़। पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज कहा कि, सूबे में दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ दो घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी। मीत हेयर ने कहा कि, दीपावली के अलावा श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक एक घंटे और रात 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखों की अनुमति होगी।

पंजाब के मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने यह भी कहा कि, सरकार की ओर से 25-26 दिसंबर को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक क्रिसमस के लिए 35 मिनट और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट की अनुमति दी गई है।

पराली प्रबंधन पर बोले पंजाब मंत्री, कहा- केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाए

Firecrackers will be allowed only for two hours on Diwali night from 8 to 10 pm. Apart from Diwali,crackers will be permitted for one hour from 4 am to 5 am & one hour from 9 to 10 pm on November 8, Prakash Purab day of Sri Guru Nanak Dev: Punjab Minister Gurmeet Singh Meet Hayer