पीएम मोदी के ऐलान से बीजेपी-अमरिंदर सिंह में गठबंधन का रास्ता साफ ?

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 19 नवंबर: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तकरीबन डेढ़ महीने पहले जब कांग्रेस से औपचारिक तौर पर दूर होने का ऐलान किया था, तभी यह कहा था कि वह न तो कांग्रेस में रहेंगे और ना ही भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन, उन्होंने यह भी कह दिया था कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल कर सकते हैं, बशर्ते तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री आज भी प्रदेश के सबसे कद्दावर राजनेता हैं। उन्होंने इस शर्त की चर्चा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद की थी। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता। इसलिए राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी कैप्टन को जरूर तभी कुछ ना कुछ अहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने से पहले बीजेपी के साथ जाने की बात कह दी थी। क्योंकि, अमरिंदर जैसा नेता पंजाब के लिए किसान आंदोलन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुद को किसानों की नजरों से दूर नहीं कर सकता था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है तो कैप्टन का वह स्टैंड सही साबित हो रहा है।

English summary

There is a possibility of electoral synergy between Amarinder Singh and BJP in the Punjab Assembly elections 2022, the Captain has expressed his desire