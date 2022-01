पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ का बयान, आज जो हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ

Punjab

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जनवरी 05। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है, जो पंजाब सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल, सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर कहा है, " आज जो हुआ वो स्वीकार्य नहीं है, आज की घटना पंजाब और पंजाबियत के खिलाफ है।"

पीएम मोदी को दिया जाना चाहिए था सुरक्षित मार्ग- जाखड़

सुनील जाखड़ ने आगे कहा है कि फिरोजपुर में पीएम मोदी जिस रैली को संबोधित करने जा रहे थे, उस रैली स्थल तक का मार्ग सुरक्षित होना चाहिए था, भारत के प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए थे। ऐसे कैसे लोकतंत्र काम करेगा? सुनील जाखड़ के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के सवालों से घिर गई है।

What has happened today is just not acceptable. It's against Panjabiyat.

A secure passage for the Prime Minister of India to address BJP's political rally in Ferozpur should have been ensured. That’s how democracy works.