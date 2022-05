'ईमानदार, सच्चे नेता कांग्रेस में सांस नहीं ले सकते', कैप्टन ने जाखड़ को दी BJP में शामिल होने पर बधाई

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 19 मई: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में गुरुवार को पूर्व पंजाब कांग्रेस चीफ सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुनील जाखड़ ने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियां 1972 से लेकर 2022 तक कांग्रेस पार्टी के साथ रही हैं। सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने हमेशा जोड़ने का काम किया मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं जो गुरुओं-पीर की धरती है। वहीं अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको बधाई दी।

कैप्टन ने चुनाव से पहले कांग्रेस को किया था अलविदा

अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और पंजाब में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। ऐसे में अब सुनील जाखड़ के बीजेपी ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि सही पार्टी में सही आदमी।

Right man in the right party.

Congratulations to @sunilkjakhar for joining @BJP4India

Honest and upright leaders like him cannot breathe in the @INCIndia anymore.