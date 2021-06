पंजाब कांग्रेस गुटबाजी पर सोनिया को भेजी फाइनल रिपोर्ट, सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Punjab

नई दिल्ली, जून 10: 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा को लेकर बीजेपी जहां बैठकों पर बैठक कर रही है। तो दूसरी तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल चुके उनके ही सिपाहियों ने इन दिनों कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए गठित 3 सदस्यीय एआईसीसी पैनल ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी हैं। इस रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस के 'कैप्टन' मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही होंगे।

सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक समिति ने पंजाब कांग्रेस संगठन में खाली पदों को भरने और प्रदेशाध्यक्ष पर निर्णय लेने की सिफारिश की है। इसके साथ ही नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पैनल ने कहा है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें राज्य इकाई में या तो उप मुख्यमंत्री या फिर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

The Committee recommends it to fill vacant posts in state organization&decide on State president. For Navjot Singh Sidhu, panel has said he can't be ignored, he should be accommodated in State unit either as Dy CM, or chairman of poll campaign committee: Sources