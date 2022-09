बर्बाद हुआ पाकिस्तान, भूख से तड़प रहे हैं लोग, इन बीमारियों के बीच कुत्ते भी बने जान के दुश्मन

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 5 सितंबर: पाकिस्तान सदी की सबसे भयानक तबाही का सामना कर रहा है। वहां के 75% जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आए हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे पनाह लेने को मजबूर हो गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। मजबूरी में दूषित पानी ही पीने को मजबूर हैं, जिससे तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। ऊपर से कई दिनों से पानी में रहने की वजह से त्वचा से जुड़े रोग होने लगे हैं। सांपों और कुत्तों ने तो टेंशन और बढ़ा रखी है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है।

English summary

Pakistan is facing the worst devastation of the century. 75% of the districts there have been hit by severe floods and lakhs of people have been forced to leave their homes and take shelter under the open sky