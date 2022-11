'मैं जानता हूं कि वे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन....' जानलेवा हमले के बाद इमरान खान का पहला रिएक्शन

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Imran Khan latest news Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हुए हमले के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। इमरान खान पर आज एक रैली के दौरान एक हमलावर ने कई गोलियां दागी हैं, जिसमें वे जख्मी हो गए हैं, हालांकि उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने उनकी हत्या की जांच के भी निर्देश दिए हैं और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।

English summary

Imran Khan has said after the deadly attack that he knows that an attempt is being made to kill him. But Allah is protecting them