बिस्किट के विज्ञापन में बॉलीवुड की तर्ज और रायफल का इस्तेमाल, पाकिस्तान ने किया बैन

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान में इन दिनों बिस्किट के एक एडवरटाइजमेंट ने हंगामा खड़ा कर रखा है। इसके ऐड पर इतना बवाल हो रहा है कि इसे बैन ही कर दिया गया है। 4 अक्‍टूबर से यह ऐड टीवी पर आ रहा है और अब पाकिस्‍तान इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (पेमरा) की भौंहे तन गई हैं। इस ऐड में पाकिस्‍तान की एक्‍ट्रेस महविश हयात हैं और अब बैन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है।

पाकिस्‍तान के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस ऐड को अश्‍लील करार दे डाला है। उनका कहना है कि इस ऐड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अश्‍लील हैं और इसकी वजह से देश में लोग डरे हुए हैं। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस बात पर आपत्ति है कि ऐड को बॉलीवुड के आइटम नंबरों की तर्ज पर तैयार किया है। उनका कहना है कि विज्ञापन में पाकिस्‍तान के चार प्रांतों की झलक देखने को मिल रही है। महविश इस एडवरटाइजमेंट में डांस कर रही हैं और उनके साथ कुछ पुरुष भी हैं। इसी बात से सामाजिक कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐड में एक पुरुष के हाथ में राइफल भी नजर आ रही है। इसकी वजह से पेमरा ने टीवी चैनल्‍स को कुछ निर्देश जारी किए हैं।

Let me take you on a majestic journey of our #des, as the most awaited #deskayqissay is unveiled. It has been an absolute pleasure to be part of this masterpiece by #Gala #deskabiscuit, where we cherish the cultural diversity of our des bcoz “apnay des ka har rung hai Niraala” ♥️ pic.twitter.com/BBb6IQ0IMp